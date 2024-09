SNCF : billeterie pour les fêtes de fin d’année, les premiers servis paieront moins cher

Plus vous vous y prenez tôt, mieux ce sera. Mercredi 2 octobre à 6 heures du matin, la SNCF va mettre en vente les billets pour les TGV et les Intercités circulant du 15 décembre au 8 janvier. Avec la tarification dynamique, les prix peuvent vite s'envoler.

Étant donné que la période comprend les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année, la demande est évidemment très forte. Dans une étude réalisée sur les trajets effectués du 22 au 24 décembre 2023, la plateforme de réservation de billets Trainline indique que « parmi les destinations les plus prisées, certaines affichaient jusqu'à un quart des trains complets dans les trois jours suivant l'ouverture des ventes ». En effet, avec la tarification dynamique, le prix d'une même place augmente progressivement à mesure que le reste du train se remplit et que la date du départ approche.

Entre le 22 et le 24 décembre 2023, Trainline avait ainsi remarqué que certains de ses utilisateurs avaient réalisé jusqu'à 38 % d'économies en réservant leurs billets onze semaines à l'avance, au moment de la mise en vente des billets.

La SNCF a instauré la tarification dynamique en 1993 à la place de celle au kilomètre. À l'époque, l'objectif affiché était de remplir davantage les trains aux heures creuses, et de désengorger en parallèle ceux qui étaient