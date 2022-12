Smic : vers une hausse de 1,8% au 1er janvier ?

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Selon un rapport d'experts consulté par l'AFP, la revalorisation automatique du Smic devrait avoisiner 1,8% au 1er janvier. Le Smic mensuel net a atteint 1.329,05 euros à l'issue de la dernière revalorisation.

Une estimation provisoire faite par un groupe d'experts affirme que la revalorisation automatique du Smic serait "de l'ordre de 1,8%", soit une hausse de 24 euros par rapport au 1er août.

Le groupe d'experts, présidé par Gilbert Cette, rappelle que dans un contexte de forte inflation en 2022, "le Smic a été revalorisé de 5,6% au total" avec des hausses au 1er janvier, au 1er mai et au 1er août. À l'issue de la dernière revalorisation, le Smic mensuel net a atteint 1.329,05 euros.

Chaque année, le Smic bénéficie d'une hausse mécanique. Celle-ci est calculée selon deux critères: l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus, et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).

Les experts déconseillent au gouvernement d'accorder un "coup de pouce"

Le rapport mentionne aussi que "compte tenu de la dynamique d’inflation, les chiffres définitifs seraient susceptibles d’être un peu plus élevés". Le chiffre de l'inflation permettant le calcul définitif sera connu le 15 décembre.

"De plus, il n’est pas à exclure que le Smic connaisse encore, en 2023, une ou plusieurs revalorisations infra-annuelles", ajoutent ces experts.

Le panel d'économistes, consulté chaque année depuis 2008 avant chaque revalorisation, déconseille au gouvernement d'accorder un "coup de pouce" , comme il le déconseille habituellement.

Selon les experts, la revalorisation automatique "permet une protection du pouvoir d’achat salarial des personnes rémunérées au salaire minimum légal". Leur justification: "Une dynamique trop forte du Smic pourrait avoir des effets négatifs sur l'emploi des travailleurs les plus fragiles" et l'économie reste "fragile".

Le panel d'économistes recommande, par ailleurs, de modifier la formule de revalorisation du Smic. Parmi les pistes, il suggère l'idée d'"indexer automatiquement le Smic sur la moyenne des évolutions des minima salariaux d'un panel de branches" représentatives.