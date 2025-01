Smartphones, aspirateurs, cafetières : le bonus réparation a le vent en poupe

Les sommes versées en 2024 dans le cadre de l'accompagnement financier pour les réparations d'appareils ont été multipliées par presque six par rapport à l'année précédente.

(illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le bonus réparation, mis en place pour inciter les ménages à faire réparer lave-linge, cafetières et smartphones au lieu de jeter, a été particulièrement sollicité en 2024, le nombre de réparations subventionnées ayant presque quadruplé, a indiqué le syndicat professionnel du Gifam. Quelque 715.227 réparations d'appareils ont bénéficié d'un accompagnement financier du bonus réparation, contre 181.000 en 2023, selon des données des éco-organismes Ecosystem et Ecologic, communiquées par le Gifam, syndicat professionnel qui représente les marques de petit et gros électroménager.

Les fonds versés au titre de ce bonus ont progressé encore plus vite, passant de 4,4 millions d'euros en 2023 à 25,4 millions en 2024, soit près de six fois plus, selon les données des éco-organismes. Outre l'augmentation du nombre de réparations, il y a eu une hausse du montant du bonus sur certains appareils en 2024, a expliqué à l'AFP Olivia Guernier, déléguée générale du Gifam.

Les téléphones, nouveau nerf de la guerre

Le bonus moyen distribué sur tous les appareils est passé de 24 euros en 2023 à 33 euros en 2024, avec parfois de fortes augmentations. Ainsi, le bonus réparation sur le lave-linge, qui était de 25 euros, a doublé à 50 euros, selon Mme Guernier. Pour l'aspirateur, il est passé de 15 à 40 euros, un montant plus incitatif pour porter son appareil à réparer, selon le Gifam, qui ajoute que "les critères d'éligibilité des pannes se sont élargis".

La possibilité, depuis le 1er janvier 2024, d'obtenir un bonus réparation pour le remplacement de l'écran de son smartphone ou de son ordinateur, a aussi contribué au recours accru au bonus. Les réparations de smartphones ont triplé, avec près de 250.000 réparations en 2024 contre environ 70.000 en 2023. Il conforte ainsi, "et de très loin", sa place de premier appareil au hit-parade des réparations, souligne Mme Guernier. Le nombre de lave-linge et de lave-vaisselle réparés a également fortement augmenté, grâce aussi à l'incorporation de nouvelles pannes, selon le Gifam.

Principal maillon faible du dispositif, une "pénurie" persistante de réparateurs sur le territoire, selon Mme Guernier: "quand vous donnez votre lave-vaisselle à réparer et qu'on vous annonce un mois (de délai), ça ne vous incite pas tellement à l'envoyer en réparation", a-t-elle souligné. Le nombre d'entreprises labellisées Qualirépar a toutefois augmenté, passant de 812 en 2023 à 1.257 en 2024, a-t-elle indiqué, précisant qu'une partie du fonds réparation financé par l'"éco-contribution" incluse dans le prix des appareils neufs est allouée à la formation des réparateurs. Elle a également indiqué qu'il y avait eu un "allègement du processus de labellisation des petites structures" de réparation.