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Slovénie-Un glacier majeur risque de disparaître d'ici quelques jours, selon des chercheurs
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 17:15

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La fonte de l'un des derniers glaciers slovènes, autrefois considéré comme le symbole du patrimoine alpin du pays, inquiète les chercheurs qui avertissent de sa disparition d'ici quelques jours.

Les scientifiques suivent l'évolution du glacier du Triglav depuis 1946, date à laquelle il couvrait environ 14 hectares. Ces dernières années, aucune nouvelle glace ne s'y est accumulée.

"Je le surveille moi-même depuis 30 ans", déclare Miha Pavšek, expert à l’Institut de géographie Anton Melik rattaché au Centre de recherche de l’Académie slovène des sciences et des arts.

"Il semble que cette mission majeure, du moins en ce qui concerne le glacier situé au pied du Triglav, touche à sa fin cette année", ajoute-t-il.

Avec l’accélération du changement climatique, le glacier a reçu l’hiver dernier des chutes de neige inférieures à la moyenne, qui ont fondu exceptionnellement tôt, exposant ainsi plus longtemps la glace restante à la chaleur estivale.

"Même un emplacement abrité et ombragé n’a plus suffi à sauver les vestiges de ces véritables glaciers", explique Miha Pavšek.

Le chercheur explique que la disparition des glaciers en Autriche voisine pourrait à terme réduire les débits d’eau dans les bassins versants de la Drave et de la Mur, qui constituent d’importantes sources d’irrigation en Slovénie.

(Rédigé par Ivana Sekularac; Version française Rihab Latrache)

Environnement
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1 commentaire

  • 18:09

    L’ hiver sera moins froid !

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