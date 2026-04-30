Ski alpin-Vonn encore incertaine sur son avenir après sa chute aux Jeux olympiques

par Aleksandra Michalska

La triple médaillée olympique de ski alpin Lindsey Vonn a déclaré jeudi qu'elle ne savait pas encore si elle reprendrait la compétition après son effroyable chute survenue aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

La légende américaine du ski alpin a subi une fracture complexe du tibia lors de sa chute du 8 février dernier en Italie, lors de la descente olympique, à la suite de laquelle elle a dû être héliportée à l'hôpital.

Cette blessure, intervenue neuf jours après une première chute en Coupe du monde lors de laquelle elle s'est rompue le ligament croisé antérieur du genou, a failli provoquer l'amputation de sa jambe gauche.

"C'est évidemment quelque chose auquel je veux réfléchir, mais honnêtement, je n'y arrive pas", a déclaré la skieuse de 41 ans, au sujet de son avenir, lors d'une interview à Reuters à New York.

"J'ai essayé, mais je n'arrive pas vraiment à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre, car je n'ai pas encore vraiment réalisé la situation dans laquelle je me trouve actuellement."

Lindsey Vonn a subi huit opérations depuis son accident.

Même si elle n'utilise plus de fauteuil roulant et qu'elle s'efforce de se passer de béquilles, le chemin vers la guérison est encore long. Elle espère être remise à 100% d'ici le printemps ou l'été prochain.

La championne olympique 2010 de descente avait annoncé sa retraite en 2019 en raison de blessures chroniques, avant de faire son retour, en 2024, à la suite d'une opération de prothèse du genou.

Elle est entrée dans l’histoire en décembre dernier en devenant la skieuse la plus âgée à s'imposer en Coupe du monde. Elle occupait la première place du classement de la descente à l’approche des JO de Milan-Cortina.

"Il y a clairement un chapitre qui manque", a-t-elle déclaré à propos de son retour aux Jeux olympiques, interrompu par cette chute. "Ce n'est pas comme ça que je voulais terminer le deuxième chapitre de ma carrière, et certainement pas la façon dont je voulais terminer les Jeux olympiques."

AUCUN REGRET

Lindsey Vonn l'assure pourtant, elle n'a aucun regret d'avoir pris le départ malgré une rupture du ligament croisé. "J’ai payé le prix fort, mais je le paierais à nouveau", a-t-elle dit.

La deuxième skieuse la plus victorieuse en Coupe du monde, derrière sa compatriote Mikaela Shiffrin, n'exclut pas totalement un retour à la compétition, ni même une participation aux Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises, alors qu'elle aura 45 ans.

"Je ne veux fermer aucune porte, car je ne sais pas où mon chemin me mènera pour l’instant", a-t-elle dit. "Mais je sais que si je m’y mettais et que j’étais en assez bonne santé pour le faire, je pourrais probablement encore être rapide, même à 45 ans".

"Tant que je pourrai marcher, honnêtement, je serai heureuse", a cependant relativisé Lindsey Vonn. "Je pense que cette blessure m’a définitivement appris, comme toutes mes blessures, à relativiser, à être reconnaissante pour ce que j’ai et à ne rien prendre pour acquis."

(Aleksandra Michalska; version française Vincent Daheron)