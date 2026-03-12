Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Six soldats français blessés dans une attaque au drone au Kurdistan irakien-source
information fournie par Reuters•12/03/2026 à 22:21
Au moins six soldats français ont
été blessés dans une attaque au drone ayant visé une base
conjointe avec les combattants des Peshmergas dans la région de
Makhmour, au Kurdistan irakien, ont déclaré une source
sécuritaire au fait de la question et le gouverneur d'Erbil.
