Six morts dans une frappe américaine sur un bateau au large du Venezuela-Trump
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 20:07

Les Etats-Unis ont lancé mardi une frappe contre un bateau qui se trouvait au large des côtes du Venezuela, tuant six trafiquants de drogue présumés, a déclaré le président Donald Trump.

"Les services de renseignement ont confirmé que le navire se livrait au trafic de stupéfiants et qu'il était associé à des réseaux narcoterroristes illicites", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

(Rédigé par Jasper Ward et Doina Chiacu ; version française Kate Entringer)

