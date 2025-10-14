Six morts dans une frappe américaine sur un bateau au large du Venezuela-Trump

Les Etats-Unis ont lancé mardi une frappe contre un bateau qui se trouvait au large des côtes du Venezuela, tuant six trafiquants de drogue présumés, a déclaré le président Donald Trump.
"Les services de renseignement ont confirmé que le navire se livrait au trafic de stupéfiants et qu'il était associé à des réseaux narcoterroristes illicites", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
(Rédigé par Jasper Ward et Doina Chiacu ; version française Kate Entringer)
