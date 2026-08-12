Six morts dans l'attaque par les Houthis d'un cargo en mer Rouge-autorités yéménites

Quatre membres d'équipage ont été tués mardi dans une attaque des Houthis contre un navire marchand dans le détroit de Bab el-Mandeb, a déclaré le gouvernement yéménite, tandis que les garde-côtes yéménites ont rapporté que deux secouristes sont également morts dans cette attaque.

Le mouvement chiite armé aligné sur l'Iran a dit pour sa part avoir attaqué dans le détroit de Bab el-Mandeb un navire transportant des équipements militaires saoudiens. Il n'a pas précisé le nom du navire.

Des sources de la sécurité maritime ont dit à Reuters qu'un petit cargo battant pavillon égyptien, le Tihamah, avait été pris pour cible en mer Rouge, sans être alors en mesure de donner des informations sur l'équipage.

Il s'agirait des premières victimes dans une attaque des Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé le 28 février dernier une campagne de bombardements contre l'Iran, soutien de la milice yéménite.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du service de presse du gouvernement saoudien.

L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) a rapporté un incident survenu mardi dans le détroit de Bab el-Mandeb, déclarant qu'un navire avait été atteint par un projectile non-identifié.

Trois marins pakistanais et un marin indonésien ont été tués dans l'attaque, a dit le ministère yéménite des Transports, selon lequel l'équipage a perdu le contrôle du navire en raison de l'attaque.

Deux secouristes issus des Forces de résistance nationale (NRF), un groupe armé anti-Houthis, ont également été tués dans une seconde frappe effectuée par les Houthis à l'arrivée des secouristes, ont déclaré les garde-côtes yéménites.

Sept membres d'équipage, deux garde-côtes et un membre des NRF ont été blessés, ont-ils ajouté.

Les Houthis ont décrété le 20 juillet un blocus naval contre l'Arabie saoudite en mer Rouge, en réponse à ce qu'ils ont qualifié de "siège saoudien" au Yémen, ouvrant un front supplémentaire au conflit régional entre les Etats-Unis et l'Iran. Ryad nie un quelconque siège du pays.

Les attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb ont accru les difficultés pour les compagnies de fret maritime, dont l'activité est déjà mise à mal par la fermeture du détroit d'Ormuz.

D'après des données de Kpler, 32 navires en moyenne ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb la semaine dernière. Avant le blocus, en moyenne 50 navires transitaient chaque jour par ce détroit.

ATTAQUE DES USA CONTRE UN NAVIRE AU LARGE DU PAKISTAN

Séparément, un navire cargo battant pavillon panaméen, le Vela Nova, a été attaqué mardi par un missile au large du Pakistan alors qu'il traversait le Golfe d'Oman, ont déclaré à Reuters des sources de la sécurité maritime.

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) a confirmé par la suite avoir tiré deux missiles pour immobiliser le navire, qui se dirigeait selon lui vers un port iranien.

Il s'agit du 12e navire attaqué par les Etats-Unis depuis l'annonce en avril dernier par le président américain Donald Trump d'un blocus maritime total de l'Iran, brièvement levé à la suite de l'accord-cadre signé par Washington et Téhéran en juin avant d'être réinstauré le 14 juillet.

Le Vela Nova avait récemment fait escale à Mumbai et à Port Klang, en Malaisie, où des navires liés à l'Iran ont été repérés, a déclaré Charlie Brown, conseiller principal au sein du groupe de défense américain United Against Nuclear Iran (UANI), qui surveille le trafic des pétroliers liés à l’Iran à l'aide de systèmes de suivi des navires et de satellites.

(Mohammed Ghobari à Aden, avec la contribution de Jonathan Saul à Londres, Nerijus Adomaitis à Oslo, Maha El Dahan et Tala Ramadan à Dubaï ; version française Tangi Salaün, Benoit Van Overstraeten et Jean Terzian)