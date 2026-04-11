Six morts après une frappe israélienne à Gaza, selon des médecins

(.)

Une frappe israélienne a visé samedi un point de passage de la police dans le camp de réfugiés de Boureij, dans le centre de la bande de Gaza, faisant six morts et plusieurs blessés, ont dit des médecins.

On ne savait pas si les victimes étaient des policiers. L'armée israélienne n'a pas immédiatement fait de commentaire.

Le ministère de la Santé de Gaza estime à au moins 700 le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne en octobre dernier. Israël déclare un bilan de quatre militaires tués par des combattants palestiniens pendant la même période.

(Nidal Al-Mughrabi et Hatem Maher; version française Camille Raynaud)