Six fonds pour lutter contre le changement climatique et gagner en Bourse

Le Revenu a sélectionné six fonds labellisés Grenfin. (© G. Tronel)

L'éolien, le solaire, et l'hydrogène remportent des parts de marché. D'où une bonne résilience en cas de tempête boursière. Découvrez notre sélection de fonds pour investir en Bourse en profitant de la lutte contre le changement climatique.

En jetant une lumière crue sur les risques épidémiques, la crise du Covid-19 a aussi mis le projecteur sur les risques environnementaux.

Grâce à quoi, «les énergies renouvelables ont été l'un des thèmes les plus performants en Bourse en ce début d'année avec un recul limité à 3,51% au 28 mai alors que les énergies fossiles restaient loin derrière en repli de 18,43%, soit un écart de quinze points», souligne Jean-François Bay, directeur général de la société d'étude de fonds Quantalys.

Plutôt que d'abandonner son plan «Green Deal», zéro émissions en 2050, présenté en janvier dernier dans le but d'encourager les investissements publics et privés proclimatiques, l'Union européenne va consacrer 30% du plan de relance de 750 milliards d'euros et de son budget pluriannuel à la lutte contre le changement climatique.

Nous voilà donc dans une situation comparable à 2015, lorsqu'à l'occasion de la COP 21 et des Accords de Paris sur le réchauffement climatique, les gouvernements misaient sur les investissements verts pour relancer une économie atone avec la bienveillance des autorités de marchés promptes à imposer la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre aux grands investisseurs.

Point sur lequel la France donna l'exemple avec l'article 173 de la loi de transition énergétique.

Créé par le ministère de la Transition écologique,