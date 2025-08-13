Six feux de forêt toujours hors de contrôle en Espagne, un deuxième mort

par David Latona

Au moins six grands feux de forêt sont toujours hors de contrôle mercredi en Espagne, où plusieurs dizaines d'incendies alimentés par les températures caniculaires et de forts vents ont fait une deuxième victime, un pompier volontaire.

Le pompier de 35 ans, décédé des suites de brûlures graves, s'est retrouvé prisonnier des flammes alors qu'il luttait pour établir un corridor afin d'arrêter la progression du feu près de la ville de Nogarejas, dans la région de Castille-et-Leon, ont annoncé des officiels de cette région du Nord-Ouest de l'Espagne.

L'incendie, qui a éclaté dimanche dans la province de Zamora avant de se propager à la région voisine, présentait deux fronts actifs et n'était toujours pas contenu mercredi, selon les services d'urgence, alors que les prévisions météorologiques annoncent encore pour mercredi une journée de vents soutenus.

Lundi, un autre incendie avait fait une première victime, un homme travaillant dans une écurie pour chevaux dans la périphérie de la capitale Madrid. Les flammes, qui ont atteint des maisons et des fermes, ont été contenues depuis.

La ministre espagnole de l'Environnement Sara Aagesen a déclaré mercredi à la radio SER que s'il était trop tôt pour dire combien de départs de feu avaient été déclenchés intentionnellement, elle soupçonnait des incendies criminels dans de nombreux cas vu la "virulence" des brasiers.

Plus de 5.000 personnes ont dû être évacuées de la région de Castille-et-Leon, la plus grande d'Espagne, et les pompiers cherchent avant tout à éviter que les flammes n'atteignent les petites villes.

Alfonso Rueda, dirigeant de la région de Galice, dans l'extrême Nord-Ouest de l'Espagne, a déclaré de son côté que la situation était "compliquée" et que la météo "n'aide pas".

Dans la province galicienne d'Orense, six feux actifs ont ravagé en tout 10.000 hectares et l'agence météorologique AEMET prévoit mercredi un risque "extrême" de feux de forêt à travers l'Espagne.

