Six disparus après un glissement de terrain en Nouvelle-Zélande

par Lucy Craymer et Christine Chen

Six personnes sont portées disparues après un glissement de terrain survenu dans un camping de l'île Nord de la Nouvelle-Zélande, ont annoncé vendredi les autorités.

De fortes pluies ont provoqué jeudi un glissement de terrain au mont Maunganui, sur la côte est de l'île, entraînant des éboulements de terre et de gravats dans un camping très fréquenté de la ville de Tauranga, où des familles passaient leurs vacances d'été.

Aucun décès n'a été signalé par les responsables néo-zélandais.

Le commissaire de police de la Nouvelle-Zélande, Richard Chambers, a déclaré au New Zealand Herald que l'ampleur de la catastrophe et les risques sur place pourraient retarder les opérations de sauvetage.

Deux personnes sont mortes jeudi dans un glissement de terrain survenu dans la banlieue voisine de Papamoa, a déclaré la police.

(Lucy Craymer à Wellington et Christine Chen à Sydney; version française Camille Raynaud)