 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Six disparus après un glissement de terrain en Nouvelle-Zélande
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 03:28

par Lucy Craymer et Christine Chen

Six personnes sont portées disparues après un glissement de terrain survenu dans un camping de l'île Nord de la Nouvelle-Zélande, ont annoncé vendredi les autorités.

De fortes pluies ont provoqué jeudi un glissement de terrain au mont Maunganui, sur la côte est de l'île, entraînant des éboulements de terre et de gravats dans un camping très fréquenté de la ville de Tauranga, où des familles passaient leurs vacances d'été.

Aucun décès n'a été signalé par les responsables néo-zélandais.

Le commissaire de police de la Nouvelle-Zélande, Richard Chambers, a déclaré au New Zealand Herald que l'ampleur de la catastrophe et les risques sur place pourraient retarder les opérations de sauvetage.

Deux personnes sont mortes jeudi dans un glissement de terrain survenu dans la banlieue voisine de Papamoa, a déclaré la police.

(Lucy Craymer à Wellington et Christine Chen à Sydney; version française Camille Raynaud)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank