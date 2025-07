Sika freiné par l'incertitude aux Etats-Unis et la faiblesse du bâtiment en Chine au 1S

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a révisé mardi son objectif de ventes pour 2025 après des résultats inférieurs aux attentes pour le premier semestre, freiné par l'incertitude aux Etats-Unis et la faiblesse du bâtiment en Chine.

Pour la période de janvier à juin, le groupe a fait état d'un repli de 3,9% de son bénéfice net, à 554,4 millions de francs suisses (595,3 millions d'euros) et d'une contraction de 2,7% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période un an plus tôt, à 5,67 milliards de dollars.

Le groupe - qui fabrique des colles, mortiers et produits d'isolation pour le bâtiment - a également pâti d'effets négatifs de changes, en particulier de la faiblesse du dollar, qui ont réduit son chiffre d'affaires de 4,3%.

Hors effets de changes, ses ventes ont progressé de 1,6%, dont 1% venant d'acquisitions, a-t-il détaillé dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient sur 586 millions de bénéfice et 5,7 milliards de chiffre d'affaires.

Le premier semestre a été marqué par une nette décélération de sa croissance sur le continent américain, où la progression de ses ventes s'est limitée à 3,5%, contre un bond de 15,1% à la même période un an plus tôt.

"Après un bon début d'année, les signaux mitigés dans la politique commerciale des Etats-Unis ont perturbé de nombreux acteurs du marché, ce qui a aussi quelque peu ralenti la dynamique du marché", a indiqué le groupe dans le communiqué.

Sa croissance s'est par conséquent affaiblie "aux USA et au Mexique", mais continué de croître "en Amérique latine", a-t-il souligné.

Dans la zone Asie-Pacifique, ses ventes ont reculé de 1,7%, après une croissance de 8% au premier semestre 2024, face à "un environnement de marché déflationniste dans le secteur de la construction en Chine", ajoute son communiqué.

Dans sa division regroupant l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique, ses ventes ont ralenti, avec une croissance de 1,9%, contre une progression de 13,5% un an plus tôt, freinée par l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique enregistrant une croissance à deux chiffres.

Pour l'ensemble de l'exercice, Sika s'attend à une "augmentation modeste" de ses ventes, a-t-il précisé, sans donner d'indications chiffrées. Auparavant, le groupe prévoyait une croissance de 3% à 6%.