Signer chez le rival : vous faites le choix de la loyauté

Pour le meilleur comme pour le pire.

Ça fait plaisir à voir, vous êtes nombreux à penser la même chose et à rester fidèle à votre club de cœur . À notre question « Même pour un bon contrat, accepteriez-vous de signer chez le club rival », vous êtes 61% à avoir répondu non . Est-ce que la bonne foi vous colle à la peau, non ? Nous ne le saurons probablement jamais, mais la fidélité à votre club, oui. Vous ne suivrez donc jamais les traces de Valentin Rongier, parti chez l’ennemi rennais ou encore moins Bafé Gomis qui a été à Saint-Étienne, à Lyon et à Marseille.…

RFP pour SOFOOT.com