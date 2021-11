Sicav, FCP : la vérité sur les fonds patrimoniaux

Les fonds patrimoniaux doivent, en théorie, être moins risqués que des fonds actions classiques. (© Lebrun Euronext)

Ils ont du mal à tenir leur promesse : offrir un rendement supérieur à l’inflation tout en protégeant votre épargne en cas de krach boursier. Explications.

Qui n’a jamais été déçu par un fond patrimonial ? Placés en tête de gondole des contrats d’assurance vie et d’épargne retraite, ils sont souvent présentés comme des véhicules tout-terrain, capables de profiter de la hausse des marchés et d'amortir les chutes, voire de les éviter.

«Ce qui compte, c’est de limiter les baisses puis de récupérer rapidement», explique Stanislas de Bailliencourt, gérant du fonds Sycomore Allocation Patrimoine, l’un des fonds patrimoniaux les plus stables.

Les fonds patrimoniaux n'offrent pas de garantie sur le capital, à l'inverse des fonds euros en assurance vie. Les gérants doivent anticiper l'évolution des indices et des taux : l’exercice le plus difficile. Et en plus amortir des frais de gestion assez élevés (1,3 à 2%) sans compter d'éventuelles commissions de surperformance. Le Revenu a passé au crible quatre fonds patrimoniaux parmi les plus performants.

Tous ont connu des hauts et des bas. Durant la désastreuse année 2018 marquée par une baisse de quasiment tous les actifs sauf l'or, Carmignac Patrimoine a chuté de 11%, Amundi Patrimoine a perdu 7,6%, Sycomore Allocation Patrimoine 6,7% et Eurose 6,4%.

Rebelote durant la crise de mars 2020 : la perte maximale de Carmignac Patrimoine entre son point haut et son point bas a atteint 11,5% et même 18,5% pour Amundi Patrimoine et 18,7% pour Eurose qui a mis plus de quinze mois pour revenir à son