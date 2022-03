Sicav & FCP : investir pour protéger la planète

Le dérèglement climatique et la raréfaction de certaines ressources naturelles obligent l'épargnant à évaluer l'impact de ses investissements sur la protection de la planète. (© CC)

Les fonds verts veulent conjuguer rentabilité et impact positif sur l'environnement. La tendance, porteuse, est devenue structurelle, et devrait continuer à susciter l'engouement.

Combiner la rentabilité financière avec la réduction des gaz à effet de serre permet de donner du sens à votre épargne.

La gestion collective offre des solutions au sein d'un portefeuille diversifié. Cette approche thématique a suscité un fort engouement lors de la crise sanitaire et une hausse sensible des encours, les valeurs vertes ayant bien résisté au cours des deux dernières années.

Tendance irréversible

L'origine de cette évolution en France est d'abord législative. L’article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a soumis les investisseurs institutionnels à la transparence sur leurs placements en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Les gérants ont donc accompagné les demandes de leurs clients institutionnels.

Puis la loi Pacte de mai 2019 a exigé la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la stratégie des entreprises. Elle oblige les assureurs vie à proposer, dans les contrats multisupports et les plans d'épargne retraite (PER), une unité de compte ayant pour objet le financement de la transition énergétique, ou socialement responsable, ou consacrée à la finance solidaire. En 2023, ils devront proposer les trois.

La prise de conscience des menaces sur le climat et la biodiversité s'est accrue, complétant l'effet de la réglementation. Les critères extra-financiers, indiquant l'impact des