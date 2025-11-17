Shutdown : un retour à la normale attendu ce lundi dans les aéroports américains

La paralysie budgétaire a entraîné une réduction des vols dans 40 grands aéroports américains en raison d’un manque de contrôleurs aériens. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) lève dès aujourd'hui les restrictions de vol imposées pendant la paralysie budgétaire liée au manque de contrôleurs aériens.

"Cela signifie que les opérations normales peuvent reprendre dans l'ensemble de l'espace aérien national" à partir de 6H00 lundi à Washington (10H00 GMT), a écrit la FAA dans un communiqué.

Le 7 novembre, une réduction de 10% des vols domestiques dans 40 des aéroports les plus fréquentés du pays avait été imposée face au manque de personnel dans les tours de contrôle . En pleine paralysie budgétaire, il était demandé à ces fonctionnaires de travailler sans être payé.

Plusieurs milliers de vols avaient été annulés avant que les restrictions ne soient allégées progressivement.

Un retour à la normale avant Thanksgiving

Malgré la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis mercredi 12 novembre, le seuil des réductions était encore fixé à 3% ce weekend . Mais la FAA a expliqué ce dimanche avoir observé des compagnies aériennes n'ayant pas respecté ces quotas.

Grâce à la fin de ces limitations, "nous pouvons désormais recentrer nos efforts sur le recrutement massif de contrôleurs et la mise en place du tout nouveau système de contrôle du trafic aérien", a dit le ministre américain des Transports Sean Duffy, cité dans le communiqué.

Le retour à la normale va intervenir juste avant les grands départs pour les festivités de Thanksgiving, rendez-vous familial incontournable des Américains le 27 novembre. Un record de passagers aériens est attendu.