"Shutdown" : les forces nucléaires américaines touchées par la paralysie budgétaire

Seulement 400 fonctionnaires fédéraux vont rester en poste pour assurer la maintenance des ogives nucléaires américaines.

Un militaire transportant les malettes nucléaires américaines à Washington, aux États-Unis, le 20 janvier 2021. ( AFP / MANDEL NGAN )

Au vingtième jour de la paralysie budgétaire des États-Unis, le "shutdown" s'étend à davantage de secteurs de l'État fédéral : lundi 20 octobre, c'est la dissuasion nucléaire américaine qui est touchée.

L'agence de sécurité nucléaire nationale, la NNSA, doit mettre dans la journée quelque 1.400 fonctionnaires fédéraux au chômage technique , tandis que moins de 400 resteront en poste pour assurer la maintenance des ogives nucléaires américaines durant ce "shutdown", a affirmé vendredi Ben Dietderich, porte-parole du ministère de l'Énergie à la chaîne CNN . L'élu républicain Mike Rogers, qui préside la commission des forces armées à la Chambre des représentants, avait déclaré le même jour avoir été informé que la NNSA était "sur le point d'épuiser les fonds de secours qu'elle utilisait".

"Elle va devoir renvoyer 80% de ses employés", avait affirmé l'élu, précisant ensuite que ceux-ci seraient mis au chômage technique, mais pas limogés. "Ce ne sont pas des employés que vous voulez voir rentrer chez eux. Ils s'occupent d'un atout stratégique très important pour nous. Il faut qu'ils soient au travail et qu'ils soient payés", a-t-il insisté.

700.000 fonctionnaires fédéraux au chômage

Selon deux sources au sein de la NNSA citées par CNN , aucune menace immédiate pour la sécurité nationale n'est cependant à craindre pour le moment.

Le "shutdown" a débuté le 1er octobre avec l'expiration du budget des États-Unis. Depuis, les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrates ne parviennent pas à s'entendre pour sortir de l'impasse.

Les républicains proposent de prolonger le budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les démocrates réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus. Or, en raison des règles en vigueur au Sénat, même si les républicains y sont majoritaires, plusieurs voix démocrates sont nécessaires pour adopter un budget. Donald Trump rejette toute négociation sur les questions de santé sans "réouverture" préalable de l'État fédéral.

Selon les estimations du cercle de réflexion Bipartisan Policy Center, plus de 700.000 fonctionnaires fédéraux sont déjà au chômage technique sans rémunération. Près de 700.000 autres continuent eux de travailler sans être payés non plus jusqu'à la fin du blocage.

En revanche, Donald Trump s'était engagé à ce que les plus de 1,3 million de militaires américains recoivent leur solde du 15 octobre normalement.