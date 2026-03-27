"Shutdown" aux Etats-Unis et chaos dans les aéroports : vers un accord partiel pour sortir de l'impasse budgétaire

Le financement du ministère de la Sécurité intérieure est gelé depuis la mi-février à cause des divergences majeures entre républicains et démocrates sur la question de ICE, la police de l'immigration controversée mise en place par l'administration Trump.

Le temps d'attente (ici à l'aéroport d'Atlanta Hartsfield-Jackson) peut dépasser plusieurs heures en raison de la pénurie de personnel de sécurité ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MEGAN VARNER )

Après un mois et demi de blocage, les sénateurs républicains et démocrates sont parvenus à trouver un accord vendredi 27 mars pour mettre fin à la paralysie budgétaire partielle qui provoque un certain chaos dans les aéroports américains en raison d'une pénurie de personnel de sécurité, a annoncé le Sénat américain sur X.

Dans un vote à main levée, les sénateurs des deux camps se sont entendus pour financer la majeure partie du ministère de la Sécurité intérieure (DHS) à l'exception des services de l'immigration et des douanes (ICE) et de la police des frontières (Border Patrol) . Le texte de compromis doit encore passer devant la Chambre des représentants. Il prévoit notamment le financement de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA) qui dépend du DHS et d'autres agences fédérales.

Des agents ICE déployés

Depuis le 14 février, le financement du ministère de la Sécurité intérieure était gelé en raison du profond différend entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l'immigration (ICE), très contestées à gauche. Cela empêche le versement des salaires des agents de la TSA. L'absentéisme et les démissions ont bondi, réduisant les effectifs disponibles.

Dans un pays où voyager en avion est très commun, les images de files d'attente pouvant atteindre plusieurs heures pour passer les contrôles de sécurité avant les portes d'embarquement font depuis des jours la une des médias américains. Le gouvernement de Donald Trump a déployé lundi des agents de la police de l'immigration (ICE) dans plus d'une dizaine d'aéroports pour aider les agents de la TSA et tenter de réduire les files d'attente. Jeudi, le président avait annoncé qu'il allait signer un décret visant à débloquer des fonds pour payer les agents de la TSA.