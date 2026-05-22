Shein va racheter le distributeur de vêtements Everlane

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La marque américaine de vêtements Everlane a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue de son rachat par le distributeur en ligne Shein, permettant ainsi à cette entreprise de fast-fashion de s'approprier une marque réputée pour son engagement en faveur du développement durable et de la transparence de sa chaîne d'approvisionnement.

Everlane restera indépendante, a déclaré son directeur général Alfred Chang dans un communiqué, ajoutant que la marque maintiendrait ses engagements en matière de développement durable tout en étendant sa présence à l'échelle mondiale grâce à cette transaction.

Shein admire Everlane depuis longtemps et prévoit d'utiliser la marque pour améliorer son image de fast-fashion abordable et générer des opportunités de ventes croisées, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, ajoutant qu'il y avait plusieurs soumissionnaires pour Everlane.

Puck News a été le premier à rapporter cette transaction dimanche, estimant la valeur de la marque à environ 100 millions de dollars, et précisant que les actionnaires détenant des actions ordinaires d'Everlane ne recevraient aucun paiement.

L Catterton, l'actionnaire majoritaire d'Everlane, et Shein n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Des entreprises telles que Shein et Temu ont bouleversé les marchés de la vente au détail grâce à une politique de prix agressive, un marketing intensif et des échappatoires fiscales qui leur ont initialement donné un avantage sur les acteurs locaux.

Shein prévoit d'investir dans la croissance d'Everlane et devrait maintenir ses magasins physiques ouverts pour l'instant, selon la source, même si la vente au détail en magasin ne fait pas partie intégrante de son modèle économique.

Dans le même temps, les cycles de production plus rapides de l'entreprise et sa capacité à commercialiser rapidement de nouveaux produits pourraient soutenir les activités d'Everlane.