Shein s'installe mercredi au BHV de Paris, une "première mondiale" malgré la controverse

e géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Malgré les vents contraires, le géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, sanctionné trois fois en France cette année pour ses pratiques, ouvrira bien mercredi son tout premier magasin physique pérenne au BHV, historique grand magasin de Paris.

"Première mondiale", s'est enthousiasmé vendredi Frédéric Merlin, patron de la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV, en annonçant sur Instagram l'ouverture le 5 novembre à 13H de Shein Paris.

C'est au 6e étage du Bazar de l'Hôtel de Ville, créé en 1856, que Shein s'installe. Ce mariage entre un magasin emblématique parisien et un des champions de l'ultra fast-fashion suscite, depuis son annonce début octobre, un tollé quasi général.

Visé par une proposition de loi contre l'essor de la mode jetable ultra-éphémère, Shein a écopé cette année en France de trois amendes, d'un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies en ligne, fausses promotions, informations trompeuses, et pour ne pas avoir déclaré la présence de microfibres plastiques dans ses produits.

Jusqu'ici cantonnée à la vente en ligne et à des magasins éphémères, la société fondée en Chine en 2012 et basée à Singapour passe une étape stratégique avec sa première implantation durable.

- Cinq autres magasins -

Qui plus est dans un espace de plus de 1.000 m2 au coeur de Paris, grâce au partenariat noué avec la Société des Grands Magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023.

Une cliente à la sortie d'un magasin éphémère de la marque chinoise de fast fashion Shein à Dijon, le 26 juin 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Devenue l'enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus en 2024, selon une étude de l'application de shopping Joko, Shein s'est implanté progressivement dans le paysage du commerce en ligne depuis son arrivée en France en 2015. La marque de vêtements et d'accessoires se présente comme la cinquième marque préférée des Français et comme le cinquième vendeur de vêtements en volume.

Avec la SGM, foncière commerciale créée en 2021 par Frédéric Merlin et sa soeur Maryline, Shein va investir cinq autres magasins dans les prochaines semaines, aux Galeries Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges.

Ce mariage avec Shein, accusé de concurrence déloyale, de pollution environnementale ou encore de conditions de travail indignes, a envoyé un "mauvais signal" selon Serge Papin, ministre français du Commerce, et provoqué la "profonde inquiétude" de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Elle a poussé plusieurs marques françaises (AIME, Culture Vintage, Talm...) à quitter le BHV, alors que le magasin est déjà déserté par de nombreuses sociétés (Le Slip Français, Maison Lejaby, etc.) en raison de retards de paiement. Disneyland Paris, qui devait être au BHV pour les fêtes, a annulé.

Autre conséquence, la Banque des territoires, entité de la Caisse des dépôts et consignations, s'est retirée des négociations avec la SGM pour l'aider à racheter les murs du BHV, un joyau art déco.

Dans ce climat de défiance, une manifestation a réuni le 10 octobre quelque 150 grévistes à l'appel de l'intersyndicale et une pétition en ligne regroupe plus de 110.000 signataires.

- "Hypocrisie" -

"J'ai sous-estimé toute l'exposition politico-médiatique qu'il y avait à s'attaquer à ce monument de Paris", admettait récemment auprès de l'AFP Frédéric Merlin, dénonçant cependant "l'hypocrisie environnante".

Des employés manifestent devant le BHV Marais lors d'une grève pour pour dénoncer l'installation du géant asiatique du commerce en ligne Shein dans l'enceinte du grand magasin, le 10 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Shein monte régulièrement au créneau pour défendre son modèle économique de "production à la demande". C'est celui-ci qui, selon le groupe, permet de réduire les coûts, et non, notamment, les conditions de travail des 10.000 sous-traitants.

Il rappelle que 97% des textiles consommés en France sont importés et que Shein partage ses fournisseurs avec "un grand nombre de marques" françaises et internationales.

Des arguments rejetés par le secteur français du textile, à l'image de Yann Rivoallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, pour qui Shein enchaîne "mensonges après mensonges", dit-il à l'AFP. Pour lui, la SGM "s'allie avec ce qui peut exister de pire".