Shein accueille de nouveau des vendeurs tiers sur son site

Le géant de l'e-commerce asiatique Shein propose à nouveau depuis quelques jours des produits issus de vendeurs tiers, deux mois après les avoir lui-même bloqués en raison de certains articles interdits, a confirmé mercredi Shein auprès de l'AFP.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"A l'issue d'un examen approfondi de nos dispositifs de contrôle et de conformité, nous avons engagé une réintroduction progressive et rigoureusement encadrée d'une sélection de produits de la marketplace en France, issus de vendeurs parmi les plus expérimentés et les plus établis", explique Shein.

Le 19 décembre, le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté la demande de l'État de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure "disproportionnée" après le retrait volontaire des produits illicites.

Des poupées sexuelles à l'apparence de fillettes, des armes de catégorie A et des médicaments interdits retrouvés sur la plateforme avaient poussé l'État à demander cette mesure radicale.

La justice a simplement contraint Shein à ne pas rouvrir la vente de produits pornographiques pour adultes sans la mise en place d'un filtre d'âge efficace.

Après le scandale né de la vente de ces poupées à l'apparence enfantine, le groupe, fondé en Chine et basé à Singapour, avait bloqué de lui-même toute sa marketplace en France. Depuis le 5 novembre, Shein ne vendait plus que ses collections de vêtements à bas prix, sans cesse renouvelées, fabriquées en Chine et en matières synthétiques pour l'essentiel.

En ce début d'année, et alors que l'Etat a annoncé faire appel de la décision de justice, Shein rouvre ses portes aux vendeurs tiers et à ses propres produits hors habillement.

Les rubriques destinées aux bijoux, aux accessoires, à la décoration, au bricolage et à l'ameublement sont à nouveau disponibles. Tout comme celle pour les jeux et jouets, même si on y trouve exclusivement des grandes marques comme Lego, Hasbro ou Mattel.

Après avoir reconnu des failles et mis en place un audit interne, Shein explique rouvrir avec une "approche graduelle et responsable" pour garantir toutes ses "exigences en matière de qualité, de conformité réglementaire et de sécurité des consommateurs".

Le groupe n'a pas précisé de date pour une réouverture complète de son site.