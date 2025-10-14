 Aller au contenu principal
Seule la moitié des camions d'aide entreront à Gaza, dit Israël à l'Onu
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 19:08

Israël a informé les Nations Unies qu'il n'autoriserait que 300 camions d'aide, soit la moitié du nombre convenu, à entrer chaque jour dans la bande de Gaza à partir de mercredi, montre un document consulté par Reuters et confirmé par l'Onu.

Ce document précise également qu'aucune cargaison de carburant ou d'essence ne pourra entrer dans l'enclave palestinienne, sauf pour des besoins précis liés au fonctionnement des installations humanitaires.

Olga Cherevko, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies à Gaza, a confirmé que les Nations unies avaient reçu cette note émanant de l'organe de l'armée israélienne qui supervise l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza.

Cet organe, le COGAT, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce qu'environ 600 camions d'aide entrent quotidiennement dans la bande de Gaza pendant le cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière.

Sa note indique toutefois que des restrictions ont été prises car "le Hamas a violé l'accord concernant la libération des corps des otages".

(Rédigé par Michelle Nichols et Olivia Le Poidevin ; version française Etienne Breban ; édité par Bertrand Boucey)

3 commentaires

  • 15 octobre 02:11

    On pouvait se douter que les Israéliens ne tiendraient pas leurs promesses.
    Ils coutumier du fait et veulent maintenir leur main-mise sur les terres palestiniennes.
    Dans ces conditions, le Hamas trouvera vite son successeur et les Israéliens recommenceront à se lamenter sur leur sort injuste !

