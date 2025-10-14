Seule la moitié des camions d'aide entreront à Gaza, dit Israël à l'Onu

Israël a informé les Nations Unies qu'il n'autoriserait que 300 camions d'aide, soit la moitié du nombre convenu, à entrer chaque jour dans la bande de Gaza à partir de mercredi, montre un document consulté par Reuters et confirmé par l'Onu.

Ce document précise également qu'aucune cargaison de carburant ou d'essence ne pourra entrer dans l'enclave palestinienne, sauf pour des besoins précis liés au fonctionnement des installations humanitaires.

Olga Cherevko, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies à Gaza, a confirmé que les Nations unies avaient reçu cette note émanant de l'organe de l'armée israélienne qui supervise l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza.

Cet organe, le COGAT, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce qu'environ 600 camions d'aide entrent quotidiennement dans la bande de Gaza pendant le cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière.

Sa note indique toutefois que des restrictions ont été prises car "le Hamas a violé l'accord concernant la libération des corps des otages".

