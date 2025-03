Servier muscle sa production de Daflon, son médicament vedette

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe pharmaceutique français Servier a inauguré mardi en Normandie une nouvelle unité de production des substances actives qui entrent dans la fabrication de son médicament phare, le Daflon, utilisé pour traiter l'insuffisance veineuse et les hémorroïdes.

Grâce à cet investissement de 150 millions d'euros sur son site industriel de Seine-Maritime, Servier prévoit de produire 150 millions de boites à horizon 2035 contre 110 millions en 2024.

Le chantier a débuté en 2019, alors que Daflon connait une "croissance d'environ 9% chaque année" depuis cinq ans, particulièrement en Europe de l'Est, Amérique Latine et en Asie, a rappelé le deuxième laboratoire pharmaceutique français.

L'unité existante datait des années 1990 et "arrivait en limite de capacité", a expliqué la directrice du site, Carole Robin parlant d'une "cinquantaine d'emplois créés" et "de traitements de déchets plus efficaces" et à terme, de "rendements supérieurs".

Distribué dans 120 pays, Daflon constitue le premier médicament du groupe, avec des ventes s’établissant à 622 millions d'euros pour l'exercice 2023/24.

Depuis son entrée sur le marché en 1986, Servier estime à plus de 55 millions le nombre de patients traités en 2023/24 par ce veinotonique disponible en vente libre sous formes de comprimés, de pommade ou de gel.

En parallèle de cette nouvelle unité dotée d'un nouveau procédé de fabrication, Servier a également investi 80 millions d'euros sur son site de Budapest, en Hongrie, pour y développer une unité jumelle dédiée au Daflon, dont les opérations débuteront en juin.

Par ces deux initiatives, Servier vise à "sécuriser et doubler la production du principe actif du Daflon" jusqu'à 3.000 tonnes par an pour "atteindre 1 milliard d’euros de ventes" de ce produit très populaire d’ici à 2030.

Chacun des deux sites aura ainsi une capacité maximale de 1.500 tonnes chacun.