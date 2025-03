Service militaire : la majorité des Français pour le retour de la conscription, François Bayrou plutôt favorable à un renforcement de l'armée de réserve

Le choix d'abolir le service militaire obligatoire est soutenu par "tous les militaires", croit savoir le Premier ministre.

Des militaires français à Paris, le 5 juillet 2024. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Dans un contexte de brusque hausse des tensions internationales et de désengagement européen des États-Unis, une majorité de Français se prononce en faveur du rétablissement du service militaire (86%), et même au service obligatoire (53%), d'après un sondage Ipsos-CESI cole d'ingénieurs paru samedi dans Le Parisien. Dimanche 26 mars, la Premier ministre François Bayrou s'est pour sa part dit favorable à un renforcement du personnel militaire de réserve.

À la question "êtes-vous favorable ou non au retour du service militaire en France ?", 32% disent oui à un service obligatoire pour les femmes et les hommes, 21% à un service obligatoire uniquement pour les hommes et 33% sur la base du volontariat. Au total, 53% des personnes se disent donc favorables au retour d'un service national obligatoire . Seuls 14% des sondés se disent totalement défavorables à son rétablissement.

Des réponses qui varient selon la proximité partisane des interrogés, puisque 31% des personnes proches du parti de gauche radicale LFI sont favorables au rétablissement du service obligatoire, contre 67% des sympathisants du parti d'extrême droite le Rassemblement national. Les résultats varient aussi selon la tranche d'âge, le service obligatoire recueillant l'adhésion de 41% des moins de 35 ans, contre 63% chez les 60 ans et plus .

Pas des "professionnels de la chose militaire"

Dimanche sur France Inter , François Bayrou s'est prononcé contre le rétablissement du service miliaire. Le choix d'y mettre un terme a été fait en 1995, a rappelé le Premier ministre. "C'est un choix que, je crois, tous les militaires soutiennent, de construire une armée professionnelle, a-t-il expliqué. Une armée de conscription, c'est une armée de jeunes gens -jeunes garçons, et désormais ce serait de jeunes filles- qui ne sont pas des professionnels de la chose militaire."

"Il faut que nous ajoutions sans doute à cette armée professionnelle une armée de réserve, a avancé le chef du gouvernement. C'est principalement pour que le lien entre l'armée et la Nation soit vivant, respecté et soutenu par nos concitoyens."

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a suggéré jeudi dernier sur France 2 de "renforcer" la réserve militaire à 100.000 personnes, pour passer de "un réserviste pour six militaires d'active" actuellement à "un réserviste pour deux militaires d'active". La France vise 210.000 militaires d'active et 80.000 réservistes à l'horizon 2030.

Le débat sur le retour du service militaire ressurgit depuis que le nouveau président américain Donald Trump a remis en cause son aide militaire à l'Ukraine et aux Européens, faisant basculer l'Europe dans une incertitude inédite. Il prend de l'ampleur en Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, sur les moyens d'augmenter les effectifs des armées face au danger de ce que les Occidentaux perçoivent comme "l'impérialisme" russe.

Ce sondage en ligne a été effectué en France sur la base d'un millier de personnes selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, niveau de diplôme et région).