Serie A – Füllkrug et Milan évitent le piège à Lecce

AC Milan 1-0 Lecce

Buts : Füllkrug

Sans briller, l’AC Milan s’est défait de Lecce sur la plus petite des marges ce dimanche soir en clôture de la 20ᵉ journée de Serie A (1-0). Largement supérieurs à leurs adversaires du soir dans le premier acte (66 % de possession), les hommes de Massimiliano Allegri ont pourtant mis du temps avant de concrétiser cette domination, en attestent les sept tirs dont un seul cadré lors du premier acte à la 34ᵉ minute. La faute notamment à la maîtrise du piège du hors-jeu des Giallorossi. …

TM pour SOFOOT.com