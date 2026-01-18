Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout d'un scénario inimaginable

Dans une finale complètement dingue, marquée par une séquence qui marquera l'histoire du football (avec un penalty polémique sifflé en faveur du Maroc dans le temps additionnel, le Sénégal qui quitte le terrain en guise de protestation et une panenka manquée par Brahim Diaz), les Lions de la Teranga ont décroché leur deuxième CAN en prolongations.

Maroc 0-1 Sénégal

But : P. Gueye (94 e )

Une séquence improbable, inimaginable, inconcevable. Les 66 526 spectateurs en étaient persuadés, l’ultime choc de la Coupe d’Afrique des nations 2025 allait se poursuivre aux prolongations. Ni le Maroc, ni le Sénégal n’avaient trouvé le chemin des filets dans une partie rythmée et stressante. Et soudain, au bout de discussions interminables et d’une action confuse sur corner analysée par la VAR, un penalty a été sifflé dans le temps additionnel en faveur du pays hôte. Contestations, protestations, attente infinie… et, cerise sur le gâteau, des Lions de la Teranga qui quittent le terrain.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com