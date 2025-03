Serhou Guirassy parle de l'influence de Karim Benzema sur son jeu

Attention, ancien Dogue dangereux.

Avant la première manche du huitième de finale de Ligue des champions entre Dortmund et Lille, Serhou Guirassy s’est confié dans un entretien accordé à France Football . L’actuel meilleur buteur de la compétition raconte ses modèles : « Si, pour moi, le plus grand 9 de l’histoire, c’est Ronaldo (le Brésilien) , celui qui a le plus influencé mon jeu est Benzema. Et, après lui, Lewandowski. Ils savent tout faire : dribbler, marquer, participer au jeu. Un bon 9, c’est un joueur utile par ses buts, mais pas que. » …

RA pour SOFOOT.com