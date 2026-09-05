 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Serbie: ministres et militaires à une cérémonie d'hommage au criminel de guerre Ratko Mladic
information fournie par AFP 05/09/2026 à 16:59
Ajouter Boursorama à vos sources

Un portrait de Ratko Mladić, le défunt chef militaire des Serbes de Bosnie, sur le t-shirt d'un homme assistant à une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Un portrait de Ratko Mladić, le défunt chef militaire des Serbes de Bosnie, sur le t-shirt d'un homme assistant à une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Une cérémonie s'est tenue samedi à Belgrade en hommage au criminel de guerre Ratko Mladic, en présence de plusieurs dizaines de militaires, de membres de sa famille et de responsables gouvernementaux, deux jours avant son enterrement dans la capitale serbe.

Ratko Mladic est décédé la semaine dernière, à l'âge de 84 ans, à la Haye (Pays-Bas), où il purgeait une peine de prison pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la guerre de Bosnie, dans les années 1990.

Sa dépouille, transportée en Serbie par un avion gouvernemental, a été accueillie jeudi à Belgrade avec les honneurs militaires.

L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie sera inhumé dans un cimetière de Belgrade lundi, lors d'obsèques auxquelles pourraient se rendre des milliers de personnes, en dépit des condamnations internationales.

Samedi, environ 300 personnes ont assisté à la cérémonie sur un site militaire à Belgrade, organisée par une association de généraux de l'armée serbe encore actifs ou retraités, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des personnes rassemblées sur une passerelle d'autoroute tiennent une banderole "Merci, Général", avant le passage du convoi transportant la dépouille du criminel de guerre serbe de Bosnie Ratko Mladić à Belgrade, en Serbie, le 3 septembre 2026 ( AFP / Pedja MILOSAVLJEVIC )

Des personnes rassemblées sur une passerelle d'autoroute tiennent une banderole "Merci, Général", avant le passage du convoi transportant la dépouille du criminel de guerre serbe de Bosnie Ratko Mladić à Belgrade, en Serbie, le 3 septembre 2026 ( AFP / Pedja MILOSAVLJEVIC )

D'anciens militaires, son fils Darko Mladic et d'autres membres de la famille étaient présents.

Le ministre serbe de la Justice Nenad Vujic, le président de l'entité serbe de Bosnie, la Republika Srpska (RS), Sinisa Karan, et deux ministres serbes de Bosnie étaient aussi là.

Des dizaines de partisans de Ratko Mladic se sont rassemblés devant la Maison de l'armée serbe, dans le centre de Belgrade, mais ont dû rester à l'extérieur.

Certains brandissaient des drapeaux ou portaient des tee-shirts arborant une photo de Mladic en uniforme à l'époque de la guerre, avec l'inscription "Héros serbe".

Pendant la cérémonie, les orateurs ont salué le rôle de Mladic pendant la guerre en Bosnie et en Croatie, le décrivant comme une "figure marquante, aussi bien en tant qu'homme que soldat".

Un portrait du défunt chef militaire serbe de Bosnie Ratko Mladić lors d'une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe, à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Un portrait du défunt chef militaire serbe de Bosnie Ratko Mladić lors d'une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe, à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Les atrocités commises pendant la guerre sous le commandement de Ratko Mladic lui ont valu le surnom de "boucher des Balkans" dans les médias internationaux.

Il avait été reconnu coupable à La Haye de génocide pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, en juillet 1995, la pire tuerie en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie à environ 8.000 hommes et adolescents musulmans.

En dépit des condamnations, il est toujours considéré comme un héros par certains Serbes, en particulier en Republika Srpska, où sa mort a été marquée par des veillées et des rassemblements.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 17:18

    QUI veut faire rentrer la Serbie dans l'UE ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des équipes de secours sur le site d'un incendie après une attaque de drone contre le siège des Services de sécurité ukrainiens (SBU), le 4 septembre 2026 à Kiev, en Ukraine ( AFP / Maryke VERMAAK )
    Ukraine : les émissaires de Trump à Moscou pour des négociations
    information fournie par AFP 05.09.2026 17:35 

    Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés samedi à Moscou, porteurs selon le président américain d'une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine, dont l'issue semble toujours aussi lointaine. Pour la première fois depuis ... Lire la suite

  • Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, lors de son procès au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), le 22 novembre 2017 à La Haye, aux Pays-Bas ( POOL / Peter Dejong )
    Bosnie : Mladic, "le boucher de Bosnie", enterré lundi à Belgrade
    information fournie par AFP 05.09.2026 16:52 

    Ratko Mladic, dont les funérailles sont prévues lundi à Belgrade, s'imaginait en héros du peuple serbe. Mais il a été surnommé "le boucher de Bosnie" pour les crimes commis par les forces sous ses ordres pendant la guerre, du siège de Sarajevo au massacre de Srebrenica. ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo, le 5 septembre 2026, diffusée par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) sur X montrant ce que le CENTCOM présente comme une frappe des forces armées américaines contre un pétrolier iranien, le M/T Downy, au large de l'île de Kharg ( US Central Command (CENTCOM) / Handout )
    L'armée américaine dit avoir "détruit" trois pétroliers iraniens
    information fournie par AFP 05.09.2026 16:46 

    L'armée américaine a indiqué avoir frappé et "détruit" trois pétroliers iraniens samedi, un dans le Golfe et deux dans le Golfe d'Oman, après que deux de ses navires ont été pris pour cible par Téhéran. L'armée américaine "a frappé trois pétroliers iraniens après ... Lire la suite

  • Miss Ethiopie Ruth Yirgalem Weldesilasie lors d'un entretien avec l'AFP avant la finale de Miss Monde, à Nha Trang, au Vietnam, le 5 septembre 2026 ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Sous les projecteurs de Miss Monde, la douleur d'une sœur endeuillée
    information fournie par AFP 05.09.2026 16:39 

    En se préparant à monter sur scène pour représenter l'Ethiopie au concours Miss Monde, au Vietnam, Ruth Yirgalem Weldesilasie n'a que sa sœur en tête, enlevée et assassinée peu de temps avant la compétition. "Je vais transformer ma douleur en mission", déclare ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank