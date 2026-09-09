Serbie-Le président dissout le Parlement, élections anticipées le 25 octobre

Le président serbe Aleksandar Vucic a dissous le Parlement mercredi et annoncé la tenue d'élections anticipées le 25 octobre, alors qu'il tente de prolonger son emprise sur le pouvoir en se présentant à nouveau au poste de Premier ministre.

Dirigeant populiste en fonction depuis 12 ans en tant que président ou chef du gouvernement, Aleksandar Vucic a été confronté à des manifestations anti-corruption déclenchées par l'effondrement, en novembre 2024, du toit de la gare de la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a tué 16 personnes.

"Ces élections auraient-elles été nécessaires s'il n'y avait pas eu de telles tensions, s'il n'y avait pas eu de tels conflits politiques ? Elles n'auraient certainement pas été nécessaires", a-t-il déclaré lors d'un discours télévisé, ajoutant qu'un report du scrutin "menacerait la survie de la démocratie".

Le président serbe a confirmé le calendrier des prochaines élections législatives qu'il avait annoncé mardi, alors que celles-ci étaient initialement prévues en 2027.

Depuis son accession au pouvoir en 2014, Aleksandar Vucic a supervisé une période de développement économique mais a également dû faire face à un mécontentement croissant face à ce que ses opposants qualifient de corruption et d'autoritarisme.

Il bénéficie toutefois du soutien de sa formation au pouvoir, le Parti progressiste serbe, qui l'a désigné samedi comme candidat au poste de Premier ministre pour les prochaines élections. On ignore pour le moment s'il démissionnera de son poste de président avant ou après le scrutin.

(Reportage Ivana Sekularac, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)