Serbie-Découverte d'explosifs près d'un gazoduc transportant du gaz russe vers la Hongrie

par Krisztina Than et Ivana Sekularac

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a convoqué dimanche une réunion d'urgence du conseil de défense après la découverte d'explosifs près d'un gazoduc en Serbie qui achemine du gaz russe vers la Hongrie.

Cet incident intervient à un moment politiquement chargé en Hongrie, où, selon les sondages, Viktor Orban pourrait perdre les élections législatives de dimanche prochain (le 12 avril), après 16 années passées au pouvoir.

Viktor Orban a précisé que le président serbe Aleksandar Vucic l'avait informé par téléphone de la découverte d'explosifs près de la ville de Kanjiza, à proximité de la frontière entre la Hongrie et la Serbie.

"Nos unités ont trouvé un explosif d'une puissance dévastatrice", a ajouté Aleksandar Vucic dans un message publié sur Instagram. "J'ai dit au Premier ministre Viktor Orban que nous le tiendrions informé de l'enquête."

Un ancien responsable des services de renseignement hongrois a déclaré à Reuters que des discussions avaient eu lieu ces derniers jours dans les cercles de sécurité hongrois au sujet d'un plan précis visant à mener une opération "sous faux pavillon" contre le gazoduc en Serbie, dans le but d'influencer les élections du avril.

Peter Magyar, chef du parti d'opposition Tisza et donné favori dans les sondages, a émis des doutes sur cet incident, affirmant qu'il semblait viser à renforcer les chances électorales de Viktor Orban.

"Plusieurs personnes avaient publiquement laissé entendre qu'un incident 'accidentel' se produirait sur le gazoduc en Serbie à Pâques, une semaine avant les élections hongroises. Et c'est ce qui s'est produit", a noté Peter Magyar dans un communiqué.

Dans un message publié sur Facebook après la réunion du Conseil de défense, Viktor Orban a laissé entendre que l'incident était lié à une tentative de faire sauter le gazoduc, qui transporte du gaz russe à travers les Balkans vers l'Europe centrale et orientale.

"D'après les informations dont nous disposons... un acte de sabotage avait été préparé", a-t-il dit, ajoutant que la Serbie et la Hongrie avaient renforcé la protection du gazoduc.

Sans accuser directement l'Ukraine de l'incident en Serbie, Viktor Orban a déclaré : "L'Ukraine tente depuis des années de couper l'Europe de l'énergie russe (...) Les agissements de l'Ukraine constituent une menace mortelle pour la Hongrie".

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a fermement rejeté ce qu'il a qualifié de tentatives visant à lier Kiev aux explosifs.

"L'Ukraine n'a rien à voir avec cela", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Heorhii Tykhyi sur X. "Il s'agit très probablement d'une opération sous faux pavillon russe s'inscrivant dans le cadre de l'ingérence massive de Moscou dans les élections hongroises".

Viktor Orban, l'un des plus proches alliés de Donald Trump en Europe, est depuis longtemps en désaccord avec l'Union européenne (UE) sur de nombreux sujets, le dernier en date étant son refus de donner son aval à un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Les dirigeants des Vingt-Sept avaient approuvé le principe de ce prêt en décembre, mais le Premier ministre hongrois, qui cultive de bonnes relations avec Moscou, en bloque l'adoption formelle en prenant pour prétexte la fermeture de l'oléoduc Droujba qui alimente son pays en pétrole russe via l'Ukraine.

La Hongrie - et la Slovaquie, également sur une position plus favorable à la Russie - accusent l'Ukraine d'être responsable de la panne de cet oléoduc tandis que Kyiv affirme que les dégâts ont été causés par un drone russe, notant que des réparations sont en cours.

(Version française Benoit Van Overstraeten)