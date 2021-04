Sept thèmes porteurs et dix fonds pour les jouer en Bourse

La gestion thématique est en vogue dans la gestion collective. (© Fotolia)

Identifier des tendances de long terme peut permettre de miser sur des stratégies porteuses. À condition de savoir les piloter. Focus sur sept pistes d'investissement. En fin d'article, retrouvez notre sélection de dix fonds.

Depuis le début de la crise sanitaire, les écarts de performance entre secteurs en Bourse ont montré l'importance du choix des bonnes thématiques de long terme, du fait des fortes rotations sur les marchés d'actions.

En 2020, les valeurs technologiques mondiales ont gagné près de 44% et l'immobilier coté a cédé, lui, plus de 30%. Pour éviter la volatilité à court terme et les effets de mode, la gestion thématique propose d'identifier un thème durable d'investissement, qui peut rester porteur en traversant les cycles économiques et boursiers.

Miser sur des tendances structurelles de long terme reviendrait ainsi à dénicher les bons moteurs de performance pour l'avenir.

Choisir un thème durable

L'analyse sur longue période montre qu'il est toutefois difficile de s'affranchir complètement des mouvements de marché. Mais certains thèmes semblent pouvoir tenir la distance dans la durée. Ce sont de grandes tendances structurelles de l'économie, de la consommation et de la société, ainsi que la protection de l'environnement face aux enjeux climatiques, l'allongement de la durée de vie, etc.

La crise sanitaire a aussi accéléré certaines mutations, amplifiées par les innovations technologiques. Une gestion thématique donne ainsi une orientation de long terme à un placement, dont on comprend plus facilement l'univers d'investissement.

Nous avons identifié sept