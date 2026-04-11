Sept morts après des frappes israéliennes à Gaza

(Actualisé avec bilan)

Deux frappes israéliennes ont visé la bande de Gaza samedi, faisant au moins sept morts et plusieurs blessés, a rapporté le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne.

Une frappe a visé un point de passage de la police dans le camp de réfugiés de Boureij, dans le centre de la bande de Gaza, faisant six morts et plusieurs blessés, ont dit des médecins. Une autre frappe a fait un mort à Beit Lahiya, ont-ils ajouté.

La frappe à Boureij a été menée après que des membres du Hamas approchaient de la ligne jaune qui délimite la partie de l'enclave palestinienne occupée par Israël.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement fait de commentaire concernant la frappe à Beit Lahiya.

Le ministère de la Santé de Gaza estime à au moins 700 le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne en octobre dernier. Israël déclare un bilan de quatre militaires tués par des combattants palestiniens pendant la même période.

(Nidal Al-Mughrabi et Hatem Maher; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)