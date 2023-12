Seniors au chômage : le gouvernement souhaite durcir les règles d'indemnisation

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

D'après le gouvernement, il faut "tirer les conséquences de l'allongement de la durée d'activité sur les règles d'indemnisation des seniors".

Vers des règles moins favorables pour les seniors sans emploi ? C'est ce que souhaite le gouvernement pour les 400.000 personnes de plus de 55 ans inscrites au chômage et indemnisées. Les partenaires sociaux se réunissent dans la matinée le vendredi 22 décembre pour fixer le calendrier de la négociation. Ils ont en principe jusque mi-mars pour faire des propositions.

C'est une des premières incidences de la réforme des retraites adoptée au forceps au printemps : il faut "tirer les conséquences de l'allongement de la durée d'activité (de 62 à 64 ans, ndlr) sur les règles d'indemnisation des seniors", selon le gouvernement. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a dit la semaine dernière souhaiter "au moins" que l'âge d'accès à une indemnisation plus longue pour les chômeurs seniors soit relevé de deux ans, à 57 ans et non 55. Comme ils ont plus de mal à retrouver du travail, les plus de 55 ans bénéficient actuellement de 27 mois d'indemnisation (et les 53-54 ans à 22,5 mois, contre 18 mois pour les moins de 53 ans). "De même, l'âge de maintien des droits à indemnisation jusqu'à une retraite à taux plein doit passer de 62 à 64 ans", a dit le ministre dans une interview aux Echos.

Fin novembre, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait été plus loin en demandant que tous les chômeurs, sans distinction d'âge, soient désormais indemnisés 18 mois, avec l'objectif d'atteindre le plein-emploi en 2027 (soit un taux de chômage de 5% contre 7,4% actuellement). Olivier Dussopt a relevé qu'en cas d'accord des partenaires sociaux sur ce point, cela nécessiterait une mesure législative. Mais "qui connait un senior de 55 ans qui se satisfait d'être au chômage ?", questionne Marylise Léon, la leader de la CFDT.

"Deux fois plus de difficulté à retrouver un emploi" pour les seniors, selon la CFDT

"Lorsque vous êtes senior, que vous êtes au chômage, vous avez (...) plus de durée d'indemnisation parce que vous avez deux fois plus de difficulté à retrouver un emploi", a-t-elle souligné lundi sur Franceinfo. "La question c'est : qu'est-ce que les employeurs sont prêts à faire ?", notamment en termes de formation ou de temps partiel en fin de carrière. "Pour les 50 ans et plus, on a déjà une carrière derrière soi. On a du mal à être pris au sérieux pour des postes (moins qualifiés) sur lesquels on a plus de compétences et d'expérience que le directeur parfois", confie à l'AFP Pedro, 55 ans, ancien dirigeant d'écoles supérieures du privé, au chômage depuis deux mois. Renan Ker, 62 ans et 8 mois, tente de s'inscrire à Pôle emploi depuis septembre. Tout est fait pour qu'il renonce à devenir chômeur et prenne sa retraite, assure-t-il auprès de l'AFP. Or, "si je la prenais aujourd'hui, elle serait minorée d'environ 25% à 30%" parce que "je n'ai que 156 trimestres" sur 168 nécessaires pour le taux plein.

Natalia Jourdin, élue FO chez Pôle Emploi, s'interroge sur la sincérité du gouvernement à vouloir aider les seniors : "Chez Pôle emploi, il existe des portefeuilles jeunes, avec des parcours spécifiques, pour ramener les jeunes vers l'emploi. Mais on n'a pas de portefeuille spécial seniors !"

"Raccourcir les droits à l'assurance chômage, durcir la borne d'âge, reporter l'âge de la retraite de deux ans" sans aucune aide pour celles et ceux "qui n'ont ni retraite ni emploi", n'est pas acceptable pour le secrétaire confédéral de la CGT, Denis Gravouil. Il s'inquiète d'avoir in fine "des chômeurs âgés qui vont se retrouver en fin de droit beaucoup plus tôt et en retraite beaucoup plus tard. Sans rien entre les deux ou au mieux le RSA (environ 608 euros pour une personne seule, ndlr)". "On va de toutes façons prendre" des mesures pour les seniors, déclare Olivier Guivarch (CFDT), "mais on peut faire les choses de manière progressive, on peut corriger des pondérables, créer des filets de sécurité et faire de la dentelle".