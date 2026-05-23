Sénégal-Le président limoge le PM Sonko, dissout le gouvernement

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a limogé vendredi le Premier ministre Ousmane Sonko et dissous le gouvernement, selon un communiqué lu à la télévision publique RTS.

Cette décision intervient alors que les tensions se sont accentuées ces derniers mois entre les anciens alliés, devenus rivaux.

Ousmane Sonko avait apporté son soutien à Bassirou Diomaye Faye lors de l'élection présidentielle de 2024, alors qu'il s'était vu interdire de se présenter au scrutin du fait d'une condamnation pour diffamation.

Le secrétaire général de la présidence sénégalaise a dit dans un communiqué que le gouvernement avait été dissous.

(Anait Miridzhanian et Diadie Ba; version française Camille Raynaud)