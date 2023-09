Sénatoriales : LFI "s'approprie" le logo de la Nupes, le PS et EELV montent au créneau

La France insoumise, furieuse d'avoir été écartée d'un accord entre le PS, le PCF, et EELV aux sénatoriales, a décidé de présenter des candidats dans tous les départements.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Alors que la France insoumise a utilisé le logo de la Nupes sur ses affiches de campagnes pour les élections sénatoriales, le Parti socialiste et Europe Ecologie-Les Verts ont jugé vendredi 22 septembre que cela "abime l'image et la confiance mutuelle" de cette union de la gauche.

"Nous constatons que dans plusieurs départements, vous avez choisi de présenter des listes sénatoriales en utilisant la charte graphique et la lettrine de l'acronyme Nupes ", écrivent vendredi dans ce courrier Pierre Jouvet, secrétaire général du PS et Olivier Bertrand, délégué aux élections d'EELV. Ils rappellent que les organisations de la Nupes (EELV, LFI, PCF et PS) avaient pourtant "pris collectivement la décision de se prévaloir de la Nupes qu'après accord de chacune des organisations".

Chances d'élection quasi-nulles pour LFI

"En vous appropriant délibérément la référence à la Nupes, vous abîmez l'image et la confiance mutuelle qui sont au fondement de cette union", regrettent-ils, jugeant encore que si l'une des composantes de la Nupes "s'approprie notre bannière commune, elle décrédibilise le collectif".

La France insoumise, furieuse d'avoir été écartée d'un accord entre le PS, le PCF, et EELV aux sénatoriales, a décidé de présenter des candidats dans tous les départements. Mais dans une élection au scrutin indirect, où seuls les grands électeurs, des élus, peuvent voter, les chances sont quasi nulles pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui dispose d'une très faible assise locale.