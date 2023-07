Sénatoriales : le PS trouve un accord avec EELV, un revers pour Olivier Faure et LFI

La guerre intestine entre la direction du PS et la fédération de Paris s'achève, sur une victoire des proches d'Anne Hidalgo. Par ailleurs, LFI reste à l'écart.

Anne Hidalgo et Olivier Faure à Paris, le 14 octobre 2021. ( AFP / THOMAS COEX )

Le Parti socialiste a mis un terme aux tensions internes qui l'agitaient en trouvant un accord avec EELV en vue des élections sénatiorales, après s'être mis d'accord avec le PCF, a indiqué le PS mercredi 5 juillet.

Lors d'un bureau national du PS mardi soir, la direction a fait valider à l'unanimité un accord avec EELV portant sur 12 départements, après avoir conclu mi-juin un accord avec le PCF portant sur 15 départements. À Paris, le PS a acté une liste d'union avec PCF et EELV, mais sans membre du courant majoritaire d'Olivier Faure en position assurément éligible.

Cette liste d'union parisienne, portée par le sénateur PS sortant Rémi Féraud, devrait permettre à au moins 8 sénateurs de gauche d'être élus (sur 12 sénateurs dans la capitale), a précisé Lamia El Aaraje, présidente de la fédération de Paris : quatre socialistes (ou proches), trois écologistes, dont l'ex-candidat à la présidentielle Yannick Jadot, et un communiste, le porte-parole Ian Brossat.

Pour le secrétaire général du PS Pierre Jouvet, l'accord national conclu avec les écologistes et le PCF est "historique" , a-t-il dit à l' AFP . Il juge par contre difficile d'avoir un accord avec LFI, qui n'a quasiment pas de grands électeurs, mais espérait pouvoir entrer au Sénat via un accord avec ses partenaires de la Nupes.

Anne Hidalgo l'emporte sur Olivier Faure

À Paris, la direction du PS était en guerre contre la fédération parisienne, contrôlée par la maire de Paris Anne Hidalgo, notoirement opposée au Premier secrétaire Olivier Faure depuis l'accord Nupes de mai 2022. La direction reprochait à la fédération d'avoir choisi une liste uniquement composée de socialistes venant du courant rival Refondations , sans accorder de place en position éligible à un candidat du courant d'Olivier Faure.

Elle avait exhorté la fédération à proposer une liste "équilibrée", mais la fédération a refusé toute modification, arguant du vote des militants "à l'unanimité". Mardi soir, le camp d'Olivier Faure a finalement accepté, au nom de "la responsabilité", une liste où son premier candidat se trouve en 9e place, "en position charnière".

"La liste proposée par le conseil fédéral et votée par les militants de la fédération a été adoptée", s'est félicitée Lamia El Aaraje.

"Nous avons décidé de rassembler le PS et nous avons amené cet accord historique avec EELV et le PCF" , a répondu Pierre Jouvet. "C'est grâce à Olivier Faure qu'on peut envoyer le signal, à trois ans des municipales d'un rassemblement avec les écologistes et les communistes, derrière une tête de liste socialiste", insiste-t-il.