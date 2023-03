Semi-conducteurs : les Pays-Bas renforcent les restrictions autour du joyau ASML, la Chine crie au "harcèlement"

L'Etat néerlandais emboite le pas des Etats-Unis, qui ont renforcé les barrières à l'exportation. Principal concerné : ASML, dont le monopole technologique en matière d'impression de circuits miniature attire les convoitises.

ASML maitrise la photolithographie, cruciale pour l'impression de circuits miniature ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

La Chine a vertement critiqué la décision néerlandaise d'imposer de nouvelles restrictions sur ses exportations de semi-conducteurs, résultat, selon elle, du "harcèlement et de l'hégémonie" de l'Occident. Les Pays-Bas, premier producteur de ces composants indispensables à la fabrication de microprocesseurs, était sous pression des Etats-Unis pour adopter des restrictions similaires à celles décrétées l'an dernier par le gouvernement américain.

Ces restrictions à l'exportation, révélées par une lettre de la ministre néerlandaise au Commerce extérieur Liesje Schreinemacher, adressée mercredi au Parlement de son pays, interviennent moins de deux mois après l'entretien à Washington entre le Premier ministre Mark Rutte et le président américain Joe Biden, au cours duquel le sujet avait été abordé.

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué jeudi lors d'un briefing qu'"un certain pays avait outrepassé le concept de sécurité nationale, en politisant et en instrumentalisant des sujets économiques, commerciaux et technologiques" ces dernières années, dans une allusion apparente aux Etats-Unis.

"Cela est fait pour priver la Chine de son droit au développement et maintenir son hégémonie", a-t-elle ajouté.

La litographie profonde par ultra-violet, technique sensible

Et, "même au détriment de l'intérêt de ses alliés, un certain pays a contraint et obligé quelques pays à imposer des restrictions à l'exportation vers la Chine. Ces actes de harcèlement et d'hégémonie affaiblissent sérieusement l'ordre commercial international et les règles du marché", a encore dit cette porte-parole.

Ces restrictions devraient surtout affecter le producteur néerlandais ASML, premier fabricant de semi-conducteurs en Europe. Bien que les autorités néerlandaises n'aient fait aucune allusion à cette entreprise, les restrictions pourraient viser la Deep Ultraviolet (DUV) lithography ou litographie profonde par ultra-violet, une technologie utilisée dans l'impression de circuits miniature sur des microprocesseurs dans laquelle ASML est spécialiste. Le but de ces restrictions est d'mpêcher tout usage militaire et de protéger la position de leader des Pays-Bas dans ces technologies, a affirmé le gouvernement de La Haye.