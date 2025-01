Semi-conducteurs: le bénéfice net de TSMC supérieur aux attentes au quatrième trimestre

( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé jeudi un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le quatrième trimestre, l'entreprise continuant à bénéficier de l'essor de la demande de technologies pour l'intelligence artificielle (IA).

TSMC a dégagé un bénéfice net de 374,7 milliards de dollars taïwanais (11,1 milliards d'euros) au dernier trimestre de l'année 2024, en hausse de 57% par rapport à la même période en 2023.

Ce résultat a dépassé les prévisions d'économistes sondés par l'agence Bloomberg, qui anticipaient un bénéfice net légèrement inférieur, à 369,8 milliards de dollars (10,9 milliards d'euros), ce qui va dans le sens de prévisions de dépenses soutenues de Microsoft et d'Amazon en matière de dépenses d'infrastructure pour l'IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est le plus grand sous-traitant au monde de semi-conducteurs utilisés dans tous les domaines technologiques, des iPhones d'Apple, aux équipements d'intelligence artificielle (IA) de pointe de Nvidia.

Le géant taïwanais se trouve à l'avant-garde d'une révolution générative de l'IA, produisant les puces les plus avancées du monde, nécessaires pour alimenter les produits fabriqués par la Silicon Valley. Il est aussi aux prises avec des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine sur les restrictions à l'importation de technologies, le commerce et Taïwan.

Mercredi, Washington a annoncé renforcer ses contrôles sur les exportations de semi-conducteurs de dernière génération afin de s'assurer que la Chine n'ait pas la possibilité de contourner les restrictions et interdictions existantes, des mesures prises pour "entraver la capacité de la Chine à acquérir et produire les technologies nécessaires à sa modernisation militaire", selon Washington.