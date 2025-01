information fournie par So Foot • 25/01/2025 à 12:36

Selon vous, le PSG n’est clairement pas le grand favori en Ligue des champions

La culture de l’instant n’a pas frappé.

Vainqueur avec la manière de Manchester City, le PSG a fait un grand pas vers une qualification en barrage de la Ligue des champions. De là à en faire le grand favori à la victoire finale ? Vous avez répondu « non » à une écrasante majorité de 87%. de quoi faire redescendre Nasser Al-Khelaïfi de son nuage. Et ce pour une raison toute simple, que nous livre mara donna des frissons : « Ils vont rencontrer Brest en barrages. Donc la réponse est non » . Fin du débat ?…

TB pour SOFOOT.com