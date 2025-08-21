Selon Véronique Rabiot, « le costume est trop grand » pour Longoria et Benatia
Encore et encore.
Décidément, Véronique Rabiot va passer la semaine à fustiger les choix de la direction de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à RTL, la mère et agent d’Adrien Rabiot a remis en cause le choix du club de se séparer du milieu de terrain français à la suite de l’altercation avec Jonathan Rowe au sortir de la rencontre perdue face au Stade rennais.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer