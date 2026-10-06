Selon Vance, l'Alaska est le rempart des républicains dans la campagne des élections de mi-mandat

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* Le coût élevé de la vie rend l'Alaska, bastion républicain, exceptionnellement disputé

* Dans un sondage du New York Times, le candidat sortant Sullivan est devancé par sa rivale démocrate Peltola

* Peltola accuse Sullivan d’être trop proche de Trump et des « outsiders »

* Trump a vanté un investissement de 200 milliards de dollars avec la Corée du Sud

(Ajout de citations tirées de l'événement; paragraphes 4, 10, 11 et 15)

par Jacob Bogage

Le vice-président américain JD Vance a présenté l’Alaska comme le rempart des républicains lors des élections de mi-mandat, dans leur tentative de conserver le contrôle du Congrès, alors qu’il faisait campagne lundi auprès des électeurs en faveur du sénateur Dan Sullivan, un républicain engagé dans une campagne de réélection très serrée.

Les conservateurs cherchent à endiguer l’élan des démocrates à l’approche du scrutin, le président Donald Trump et Vance se lançant dans des tournées électorales à travers tout le pays jusqu’au jour du scrutin, le 3 novembre.

Mais bon nombre de leurs étapes se situent dans des bastions conservateurs où les démocrates se montrent exceptionnellement compétitifs. L’Alaska est l’un de ces endroits. Dan Sullivan, sénateur sortant ayant effectué deux mandats, est bien connu dans l’État et est un proche allié de Donald Trump; les Alaskiens avaient d’ailleurs voté pour ce dernier en 2024 avec une avance de 13 points.

L’adversaire de Sullivan, la démocrate Mary Peltola, a perdu sa candidature à la réélection à la Chambre des représentants des États-Unis lors du même cycle électoral.

“Les démocrates sont obsédés par cet État lors de ce cycle électoral”, a déclaré Vance lors d’un rassemblement à l’aéroport international de Fairbanks.

“Ils voient dans la “Dernière Frontière” leur dernier et meilleur espoir de faire basculer l’Amérique vers l’extrême gauche, de destituer Donald Trump, de mettre un terme au projet énergétique que nous développons dans tout l’État et d’étouffer les progrès incroyables de cet État et de ce pays.”

Mais le mécontentement des électeurs face aux problèmes liés au coût de la vie — en particulier en Alaska, où les prix sont généralement plus élevés que sur le continent américain — a rendu l’issue de l’élection incertaine.

Peltola a tenté de tirer parti de ce sentiment en menant une campagne axée sur les thèmes “Poisson, famille et liberté”, qui accuse Sullivan d’être trop redevable à Trump et aux “habitants des 48 États contigus”.

Un sondage du New York Times réalisé du 24 septembre au 1er octobre donnait à Peltola une avance de 7 points, bien qu’il soit difficile de mener des sondages dans cet État fortement rural.

“Les années où le camp républicain domine largement, l’Alaska est disputé. Les années où le camp démocrate domine largement, l’Alaska reste disputé”, a déclaré M. Vance lundi avant de décoller de la base militaire d’Andrews, dans le Maryland. “Je pense donc que c’est simplement une réalité de la politique de cet État.”

Trump a tenu un meeting avec des électeurs à Grand Island, dans le Nebraska, lundi matin pour faire passer ce message.

“Quand je figure sur le bulletin de vote, les gens se déplacent et nous gagnons toujours. Je vous demande de me rendre service et de faire comme si j’étais sur le bulletin de vote”, a déclaré Trump. Trump a faussement affirmé que sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 était due à une fraude électorale généralisée.

Lui et d’autres personnalités républicaines ont encouragé les électeurs conservateurs à se rendre aux urnes même s’ils avaient des réserves concernant les candidats du parti. Trump a répété ce refrain, notamment à propos du procureur général du Texas et candidat républicain au Sénat, Ken Paxton.

“Nous ne sommes pas seulement le rempart de l’Alaska. L’Alaska est aujourd’hui le rempart de la liberté pour l’Amérique”, a déclaré M. Sullivan.

M. Sullivan a affirmé que l’accent qu’il mettait sur la production énergétique en Alaska, région riche en combustibles fossiles, permettrait de faire baisser les prix à la consommation.

La semaine dernière, dans le Bureau ovale, Trump a fait de Sullivan le porte-parole d’un programme d’investissement énergétique de 200 milliards de dollars en Alaska, qui comprend un projet d’oléoduc soutenu par la Corée du Sud .

Séoul a rapidement précisé que ce projet ne verrait le jour que si certaines conditions commerciales et juridiques étaient remplies.

Lundi, le ministère de l’Énergie a annoncé un financement de 150 millions de dollars pour des lignes de transport d’électricité qui, selon les responsables, desserviront les trois quarts de la population de l’Alaska, soit 735 000 habitants. L’administration a attribué à M. Sullivan le mérite d’avoir obtenu ces ressources.

M. Sullivan a également exhorté M. Trump à interdire les exportations de diesel alors que les coûts du carburant augmentent dans un contexte de guerre qui s’éternise avec l’Iran, tandis que la Russie et l’Ukraine s’échangent des frappes sur leurs infrastructures énergétiques.

Dimanche, le prix moyen du diesel s’élevait à 6,60 dollars le gallon en Alaska, selon les données de l’American Automobile Association.

“Le conflit avec l’Iran est temporaire”, a déclaré M. Sullivan lors du rassemblement. “La véritable guerre sans fin, c’est celle que mènent les démocrates nationaux contre l’énergie et les emplois en Alaska.”