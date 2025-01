information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 18:31

Selon un sondage, les fans du Barça veulent un clasico à Wembley

Bientôt un match de Liga à Londres ?

Bientôt sans stade, le FC Barcelone songe à plusieurs alternatives pour jouer ses matchs, et notamment ses grosses affiches. Dans l’impossibilité de rester au stade olympique de Montjuïc, la mairie de Barcelone privilégiant son calendrier initialement prévu à partir du 23 avril (et l’expiration du prêt du stade), les dirigeants barcelonais doivent se réunir ce mardi 28 janvier pour évoquer une alternative pour le prochain Barça-Real , programmé le week-end des 10 et 11 mai. Les supporters, eux, auraient déjà ciblé leur préférence.…

TJ pour SOFOOT.com