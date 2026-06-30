Selon un sondage Gallup, le pessimisme économique des Russes atteint son plus haut niveau depuis au moins 20 ans

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Les Russes se montrent plus pessimistes quant à la situation économique de leur pays qu'à aucun autre moment au cours des 20 dernières années, et une majorité d'entre eux estime que leur niveau de vie se détériore, selon une enquête publiée mardi par l'institut de sondage Gallup.

Selon Gallup, 60% des personnes interrogées en Russie ont déclaré que la situation économique dans leur ville ou leur région se détériorait, tandis que seulement 27% estimaient qu'elle s'améliorait et 9% pensaient qu'elle restait inchangée.

Interrogés sur leur niveau de vie, 56% ont déclaré qu’il se détériorait, 29% qu’il s’améliorait et 14% qu’il restait inchangé.

Ce sondage téléphonique, réalisé auprès de 1.000 Russes entre le 14 mars et le 6 mai, reflète un sentiment de morosité qui prévalait déjà avant la forte détérioration de la situation de l’approvisionnement en carburant observée ce mois-ci. En cette période de forte demande saisonnière, des pénuries d’essence ont éclaté dans de nombreuses régions du pays après que l’Ukraine a intensifié ses frappes contre les raffineries de pétrole.

La confiance dans l’armée russe est tombée à 66%, selon Gallup, contre 80% en 2022, année de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, et la confiance dans le gouvernement a chuté à 53%, contre 66% au cours de la même période.

Gallup a également publié les résultats d’un sondage mené en Ukraine, qui ont montré que l’approbation de « la performance des dirigeants américains » avait chuté à 7%, tandis que 79% des personnes interrogées la désapprouvaient.

Au cours des deux dernières décennies de sondages Gallup menés dans plus de 140 pays, aucun autre pays n’a connu une baisse aussi importante de la cote de popularité des États-Unis sur une période de cinq ans, a indiqué l’organisation.

Le président américain Donald Trump, bien qu’il critique parfois le président russe Vladimir Poutine, a également fait pression sur le président ukrainien Volodimir Zelensky pour qu’il accepte un accord de paix à des conditions que Kyiv juge inacceptables, lui déclarant l’année dernière à la Maison Blanche: "Vous n’avez pas les cartes en main."

Selon Gallup, 24% des personnes interrogées ont estimé que l’Ukraine devait continuer à se battre jusqu’à la victoire, tandis que 66% ont déclaré qu’elle devait chercher à négocier une fin à la guerre dès que possible — un résultat qui a peu évolué depuis un an, où les chiffres s’élevaient respectivement à 24% et 69%.

Ce sondage, réalisé en avril auprès de 1.000 Ukrainiens, n’a pas demandé aux personnes interrogées quel type d’accord négocié elles seraient prêtes à accepter.