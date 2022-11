Selon Santé publique France, trop d’antibiotiques sont prescrits aux enfants

« Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. » C'est le message clé de la nouvelle campagne lancée début octobre par Santé publique France et l'Assurance maladie. Plus précisément, ce qui inquiète l'établissement public, c'est le recours trop systématique des antibiotiques. Dans son nouveau rapport publié mercredi 2 novembre, Santé publique France indique que le nombre de prescriptions est reparti à la hausse en 2021, après dix ans de baisse. Plus inquiétant encore, comme le souligne le Parisien , la hausse est plus marquée chez les enfants de 0 à 4 ans.

La consommation d'antibiotiques a augmenté de 5 % en 2021 par rapport à l'année précédente, indique le rapport. « Il serait cependant erroné de considérer que ces résultats constituent un retournement de tendance », nuance Santé publique France, rappelant que l'année 2020, avec ses deux confinements sanitaires stricts, a entraîné un recul des infections bactériennes qui sollicitent le plus couramment la prescription d'antibiotiques.

La France, quatrième plus gros consommateur européen d'antibiotiques

Cependant, rappelle le rapport, les Français consomment encore trop d'antibiotiques ; la France est d'ailleurs le quatrième plus gros consommateur d'Europe, derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Le problème, c'est qu'une trop grande consommation de ces médicaments n'est pas sans conséquences. « Si on en prend trop

... Source LePoint.fr