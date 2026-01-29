Selon M. Trump, les États-Unis devraient avoir les taux d'intérêt les plus bas du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis devraient avoir des taux d'intérêt nettement plus bas maintenant et devraient avoir les taux les plus bas du monde, a déclaré le président Donald Trump jeudi, un jour après que la Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir ses taux de référence à un niveau stable .