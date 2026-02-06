Selon M. Bessent, les politiques de l'administration Trump témoignent d'un soutien à un dollar fort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré vendredi que le président Donald Trump menait une politique forte à l'égard du dollar malgré la récente baisse du billet vert, en raison des mesures prises par son administration pour rendre plus attrayants les investissements dans les actifs libellés en dollars.

M. Bessent, qui s'exprimait sur CNBC, a été interrogé sur la question de savoir si les États-Unis avaient une politique de dollar fort, alors que le président Donald Trump a qualifié de "formidable" la baisse du dollar , qui a atteint son niveau le plus bas en quatre ans à la fin du mois de janvier.

"La politique du dollar fort, c'est: faisons-nous ce qu'il faut pour créer une toile de fond solide pour le dollar?" a déclaré M. Bessent. "Ainsi, notre politique fiscale, notre politique commerciale, notre politique de déréglementation, notre politique énergétique, la réaffirmation de notre souveraineté dans les minéraux essentiels – faisons-nous des États-Unis le meilleur endroit au monde pour les capitaux? Et je pense que personne ne l'a fait mieux que le président Trump."