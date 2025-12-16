Selon M. Bessent, le prochain président de la Fed devra faire preuve d'ouverture d'esprit

Kevin Warsh et Kevin Hassett sonttous deux qualifiés pour diriger la Réserve fédérale, a déclaré mardi le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, ajoutant que tout candidat choisi par le président Donald Trump pour ce poste devait avoir "l'esprit ouvert".

"Ils sont tous les deux très, très qualifiés", a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à Fox Business Network.

La semaine dernière, M. Trump a déclaré au Wall Street Journal ( ) qu'il penchait soit pour M. Warsh, ancien gouverneur de la Fed, soit pour M. Hassett, directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche.

"Nous avons besoin de quelqu'un qui a l'esprit ouvert", a déclaré M. Bessent. En particulier, il a ajouté qu'ils devraient "briser cette idée que la Fed a parfois, souvent, selon laquelle la croissance crée l'inflation. La croissance ne crée pas d'inflation. Les frictions créent de l'inflation lorsqu'il y a plus de demande que d'offre dans l'économie"

M. Trump a également déclaré au Journal qu'il souhaitait au moins être consulté sur les décisions relatives aux taux d'intérêt, ce qui s'écarte des opérations indépendantes de la banque centrale.

L'actuel président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai, a fait l'objet d'attaques virulentes de la part de M. Trump pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt plus rapidement.

M. Bessent a rejeté les critiques selon lesquelles M. Hassett était trop proche de M. Trump pour maintenir l'indépendance de la Fed et devrait être disqualifié.

"Cette idée que les gens n'ont pas de libre arbitre et ne peuvent pas prendre leurs propres décisions est erronée", a déclaré M. Bessent lors de l'émission "Morning with Maria" sur FBN.