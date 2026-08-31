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Selon M. Bessent, la croissance est le seul moyen de sortir de l'endettement
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 15:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a déclaré lundi que son message aux responsables des finances du G20 était axé sur la croissance, affirmant que la seule façon de sortir de l'endettement était de s'en sortir par la croissance.

“Le monde croule sous la dette depuis la crise financière mondiale et la pandémie de COVID-19, et la seule façon pour nous de nous en sortir est de relancer la croissance… Je suis convaincu que bon nombre de ces dirigeants sont très réceptifs à cette idée”, a-t-il déclaré alors que s’ouvrait à Asheville, en Caroline du Nord, une réunion de deux jours réunissant ces dirigeants.

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