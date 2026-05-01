Selon Logan, de la Fed, la prochaine décision de la banque centrale en matière de taux pourrait être une baisse ou une hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi que l'incertitude quant aux perspectives et les inquiétudes persistantes concernant l'inflation signifiaient que la banque centrale ne devait pas envoyer de signaux laissant entendre que la prochaine mesure de politique monétaire serait une baisse des taux.

“Lorsque le FOMC donne des indications prospectives, il est important que celles-ci reflètent les perspectives de politique monétaire. Compte tenu des risques ambivalents pesant sur la politique monétaire, j’ai estimé que le FOMC ne devait pas donner d’indications prospectives laissant entendre une préférence pour des baisses de taux à ce stade,” a déclaré Mme Logan dans des commentaires expliquant pourquoi elle s’était opposée à la formulation du communiqué publié cette semaine à l’issue de la réunion du Comité fédéral de l’open market.

Mme Logan s’est jointe à deux autres présidents de banques régionales de la Fed et a voté contre la formulation suggérant que la prochaine décision de la Fed serait une baisse des taux. Elle a soutenu la décision de la Fed de maintenir son objectif de taux d’intérêt stable entre 3,5% et 3,75%.

“Les perspectives économiques sont très incertaines” dans un contexte de craintes persistantes quant au retour de l’inflation élevée à 2%, a déclaré Mme Logan. Compte tenu de ces perspectives, “il serait tout à fait plausible que la prochaine modification des taux par le FOMC soit soit une hausse, soit une baisse,” a-t-elle ajouté.